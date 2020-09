“Wokefishing” : cette tendance dating dont on se passerait bien

Ghosting, orbiting, fleabagging catfishing… À l'ère des applis de rencontre, les comportements douteux à éviter (en ligne et IRL) font légion. Non content de devoir s'assurer que la personne qui attise votre intérêt est bien celle qu'elle prétend être, il faut maintenant se méfier de celles et ceux qui mentent sur leurs valeurs fondamentales. Selon le rapport de tendances de fin d'année de Tinder , les 10 sujets qui revenaient le plus souvent en 2019 étaient le bio, ainsi que les mots changements, environnement et engagements. Il n'est donc pas surprenant de voir certaines personnes glisser ces "mots clés" comme dans une tentative d'optimiser leur ranking sur les applications et maximiser leurs chances de matcher.