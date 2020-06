9 livres indispensables pour s’éduquer et agir contre le racisme

Il n'existe certes pas de guide expliquant comment résoudre le problème du racisme en 2020. Mais il existe toutefois de nombreuses ressources utiles, publiées au cours du siècle dernier, qui aideront les non-Noirs à comprendre l'histoire du mouvement actuel, ainsi que les rôles qu'ils peuvent assumer pour aller de l'avant. Les ouvrages de fiction et de non-fiction des auteur·es noir·es dépeignent un tableau de souffrance, d'injustice et d'actions qui à la fois attriste et inspire le lecteur vers le progrès.