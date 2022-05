Pour conclure, Li se demande si, à l'ère du numérique, le regard est moins centré sur les femmes et plus sur tout le monde, tout le temps. Les applications de rencontre ont une part de responsabilité à cet égard, pense-t-elle, mais elle s'empresse d'ajouter qu'elle ne pense pas non plus que celles-ci soient complètement nuisibles. "Je pense que c'est un moyen très efficace et facile pour les personnes de se rencontrer, surtout pour celles qui ne sont pas très sociables ou extraverties. Mais pour moi le problème est que c'est trop accessible, ce qui a pour effet d'aplatir tout le monde et de rendre les choses assez ennuyeuses", explique-t-elle. Elle est intriguée par la façon dont les applications de rencontre sont conçues pour que les gens continuent à swiper et à s'écrire, et elle pense que c'est ce qui doit changer avant tout. "Je ne pense pas que nous puissions changer le comportement des gens, ou que nous devrions changer ce qu'ils espèrent en termes de relations ou de connexion", dit-elle, "mais si les applications de rencontre étaient conçues dans le but de rencontrer les personnes dans la vraie vie, au lieu d'être un jeu qui incite les gens à rester en ligne, alors tout ça serait moins épuisant et plus satisfaisant." Quant à Li, elle n'utilise plus Tinder, et même si elle le voulait, elle ne pourrait pas, dit-elle en riant, car elle est bannie maintenant. Utiliser Tinder à d'autres fins que la recherche de l'amour n'était pas fait pour durer, mais ce fut une expérience divertissante et stimulante le temps que ça a duré.