Ces photos explorent le quotidien de jeunes femmes noires

La famille de Blas est arrivée de Harlem à Ithaca il y a environ 100 ans. Son arrière-grand-père Leon Martin était chef cuisinier dans une fraternité de Cornell, et son arrière-grand-mère Mariam Martin restait à la maison avec les enfants et s'occupait du linge des épouses des professeurs. "La photographie faisait partie de la vie de mes ancêtres et j'ai eu la chance de grandir dans des maisons remplies de photos de belles personnes noires aimant, jouant, célébrant et se rassemblant", se souvient-elle. "Ces images m'ont inculqué l'idée que je suis issue de la grandeur. Je trouve que c'est un immense honneur et cela fait partie intégrante de qui je suis aujourd'hui". Suivant leurs traces, Blas a commencé à prendre des photos avec des appareils jetables et des pellicules 35 mm lorsqu'elle était enfant, assemblant des objets devant son objectif pour voir ce qui faisait une bonne image et faisant développer les résultats à la pharmacie locale. En 5ème, elle a suivi son premier cours de photographie et a commencé à prendre des photos en noir et blanc de ses ami·e·s et de sa famille. Les images, explique-t-elle, étaient principalement des portraits candides et construits. Bien que ses sentiments à l'égard d'Ithaca soient compliqués, elle affirme que c'est là qu'elle a trouvé sa voie et appris à faire un travail significatif. "C'est aussi là que j'ai cultivé de nombreuses amitiés de toute une vie et que j'ai rencontré mon partenaire".