"Les femmes ukrainiennes sont tellement résilientes et fortes, et je le vois plus que jamais aujourd'hui avec la guerre . La capacité de résister à de telles atrocités et de rester optimistes est pour moi leur marque de fabrique", raconte Yelena Yemchuk , une photographe de 52 ans. Elle discute des idées et des sentiments qui se cachent derrière son ambitieux projet et livre photo Odesa, une lettre d'amour visuelle à la ville ukrainienne d'Odesa et à ses habitant·es, présentée à travers des portraits que l'artiste prend depuis 2015.