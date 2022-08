Diese Fotos sind eine Ode an die jungen Frauen der Ukraine

Yemchuk ist selbst Ukrainerin. Sie ist in Kiew geboren und aufgewachsen, noch bevor die Sowjetunion zusammenbrach. „Wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, denke ich an wunderschöne Natur, Felder und Wälder, an meine Großmutter und meine Cousine, an verschneite Spaziergänge im Schewtschenko-Park und Ballettaufführungen in der Oper mit meiner Tante. Ich war ein sehr glückliches Kind“, sagt sie. Die Frauen , die sie damals umgaben, waren sehr stark, erzählt sie. „Meine Großmutter, meine Tante, meine Cousine… Sie beeinflussten mich in meinen jungen Jahren enorm und ich bin davon überzeugt, dass ich ihretwegen zu der Person wurde, die ich heute bin.“ Als Yemchuk elf Jahre alt war, kündigten ihre Eltern an, mit ihr nach Amerika auswandern zu wollen. „Sie sagten, wir würden nie wieder in die Ukraine zurückkehren. Das war das Ende meiner Kindheit.“