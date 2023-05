Intime Fotos der Schwangerschaft einer jungen Schwarzen Frau

Carr-Daley brachte ihren Sohn Knox im Juli 2022 zur Welt. Eins ihrer liebsten Bilder aus der Reihe ist eine Nahaufnahme von Knox’ kleinen Füßen, eingerahmt von ihren eigenen Beinen. Das Bild trägt den Titel „The Big Question?“ (z. Dt.: „Die große Frage?“), und zwischen den Beinen der beiden ist ein kleiner Spucke-Fleck zu sehen. „Ich machte das Bild mit meinem iPhone. Es war ein schöner Zufall, weil der Fleck aussah wie ein Fragezeichen. Dabei musste ich an die Fragen denken: ‚Was kommt als Nächstes?‘ Soll heißen: Was kommt als Nächstes in diesem Projekt, für mich selbst und meine neue Familie? Aktuell nehme ich jeden Tag, wie er kommt. Ich lerne, Knox’ Mutter zu sein und mein Leben als Fotografin mit meinem Leben als Elternteil unter einen Hut zu bringen. Ich liebe jeden Tag, den mir das Elternsein beschert – selbst an den Tagen, an denen ich mich beschissen fühle. Ich will definitiv weitere Werke rund um das Muttersein und unser Gesundheitssystem erschaffen und würde gerne öffentlich über die Themen dieses Projekts sprechen, weil sie einfach so wichtig sind.“