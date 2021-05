Diese Fotos zeigen die intimen Momente zwischen neuen Vätern und ihren Babys

Bewaffnet mit ihrer Kamera und jeder Menge Feinfühligkeit reiste Harris-Taylor also kreuz und quer durch den Südosten Londons und knipste wunderschöne, natürlich beleuchtete Porträts von Vätern und deren jungen Kindern. Einige der Männer waren ihre Freunde oder Bekannte, andere wiederum Freundesfreunde oder Leute, die sich via Instagram bei ihr gemeldet hatten. In den Bildern stolpern die Kinder oft chaotisch über ihre eigenen Arme und Beine und klettern über ihre Väter. Es sind lebensfrohe, erfrischend ehrliche Aufnahmen, die uns sowohl an der Erschöpfung als auch der Freude des neuen Elterndaseins teilhaben lassen. Unsichere Momente stehen Seite an Seite mit Szenen voller Gelächter und Spielspaß. „Wir sind so daran gewöhnt, das Mutterdasein so zu sehen, und Bilder von Müttern und Babys werden von uns hoch geschätzt“, sagt die Fotografin. „Dabei geht die Liebe zwischen Vätern und ihren Babys und Kindern natürlich genauso tief. Trotzdem bekommen wir diese Art der Intimität kaum zu sehen – weswegen sie vielleicht außergewöhnlicher wirkt, als sie sollte.“