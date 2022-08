7 wichtige Bücher über Sex & Sexualität, die wir alle lesen sollten

Leider hatte Sexualkunde an meiner Schule einen eindeutigen Beigeschmack von Enthaltsamkeits -Predigt. Tatsächlich lief das Ganze so ziemlich wie in der Sexualkunde-Szene aus Girls Club (a.k.a. Mean Girls): Der Unterricht kam von meiner Sportlehrerin, die uns warnte, dass Sex quasi unser Leben ruinieren würde, und wir lernten alle genau gar nichts. Ich würde sogar sagen, dass die Sexualkunde-Stunde in Girls Club besser war als die an meiner Schule, weil der Lehrer im Film wenigstens Kondome verteilte. Meine erwähnte nicht mal irgendeine Form von Verhütung Über Sex lernte ich stattdessen alles von meinen Freund:innen, aus dem Internet und aus Büchern – und Büchern waren aus dieser kurzen Liste definitiv die vertrauenswürdigste Wissensquelle. Heute bin ich eine erwachsene Frau und professionelle Sex- und Beziehungsautorin – und lese immer noch Bücher über Sex, um immer weiter dazuzulernen.Also habe ich die folgende Liste aus Büchern über Sex zusammengestellt – darunter meine eigenen Favoriten sowie Empfehlungen meiner Kolleg:innen und Twitter-Follower:innen, die schon auf meiner Leseliste stehen.