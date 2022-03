Diese Fotos zeigen, wie sehr Schönheits-OPs in China gerade boomen

Die Praxen auf Lus Bildern sind unheimlich leer und steril, dabei aber oft ausgesprochen weiblich, was ihnen die seltsame Eigenschaft verleiht, gleichzeitig klinisch und kommerziell zu wirken. In einigen Kliniken, sagt sie, „sieht man Spitzen- und Blumenmuster auf den Sofas und elegante, strahlend weiße Möbel im ‚Rokoko-Stil‘, die an das Wohnzimmer einer Frau erinnern“. Zu sehen ist aber auch das kühle Silber von Vergrößerungsspiegeln und Maschinen, mit denen sich Unvollkommenheiten der Patient:innen ausmessen lasen. Auf einem bestimmten Foto verschwindet eine Reihe beleuchteter weißer Stufen in einem Loch in der Decke – wie in einem Science-Fiction-Film. Lu erzählt, dass der:die Behandelnde an diesem Ort den Spitznamen „Zeittunnel“ dafür verwendete. Einige Kliniken legen Wert darauf, dieses futuristische Gefühl zu erzeugen, sagt sie, „zum einen, um zu zeigen, dass sie über die modernsten Geräte verfügen, und zum anderen, um zu suggerieren, dass Menschen hier schön und wieder jung werden können – so, als ob sie in eine Zeitmaschine gestiegen wären“.