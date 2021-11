Borderline-Störung: Wenn Liebe toxisch wird

Wie Hannah stellte auch ich irgendwann fest, dass all meine Beziehungen einen Punkt erreicht hatten, von dem ich dachte, dass sie nicht mehr zu retten seien. Erst als ich vor vier Jahren die Diagnose erhielt, konnte ich mich selbst verstehen und mein Verhalten nachvollziehen. So habe ich zum Beispiel erst vor Kurzem vom Konzept der Lieblingsperson (LP) erfahren. Von da an war ich in der Lage zu erkennen, was für eine wichtige Rolle dieser Begriff in meinen intensivsten Beziehungen gespielt hat.