Jede*r ist schön so, wie er oder sie ist, höre ich häufig. Und stimmt ja auch. Aber wie passt plastische Chirurgie in diese Schönheitsphilosophie? Wo ist die Grenze zwischen dem, was wir tun, um uns selber besser zu fühlen und dem, was andere (vermeintlich) von uns erwarten? Und wer beschließt diese Grenze? Sollten wir nicht alle in der Lage sein, natürliche Schönheit zu feiern, ohne gleichzeitig diejenigen zu verurteilen, deren Schönheit vielleicht nicht hundertprozentig natürlich ist? Für viele scheint dies ein Widerspruch zu sein, und so ist es wohl leichter für sie, jegliche Art von Beauty-OP von vornherein zu verteufeln.