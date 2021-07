Warum ich mich für eine Nasen-OP während Corona entschied

Nach jahrelangem Hin und Her in meinem Kopf entschied ich mich 2020 schließlich für eine Nasen-OP. Bis dahin war ich noch nie wegen eines Knochenbruchs operiert worden. Die Entscheidung, mich einem größeren Eingriff mitten in meinem Gesicht und noch dazu während einer Pandemie zu unterziehen, fiel mir alles andere als leicht. Während alle anderen während der Lockdowns Bananenbrot zu backen und TikTok-Tänze zu lernen schienen, sah ich mir Vlogs zum Thema Nasenkorrekturen an. Ich verbrachte Stunden damit, Recherchen über die Wiedergenesung anzustellen und mich durch Vorher-Nachher-Bilder im Internet zu wühlen. „Warum ausgerechnet jetzt?“ fragst du dich vielleicht. Meine Entscheidung hatte praktische Gründe: Durch das Arbeiten von zu Hause aus konnte ich viel Geld sparen, das ich sonst fürs Essen in Restaurants oder für Treffen mit Freund:innen ausgegeben hätte. Immerhin ist so eine Operation nicht billig: In Deutschland kann sie um die 4.500 Euro kosten