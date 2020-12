Warum es okay ist, die Zeit zu beweinen, die du dieses Jahr verloren hast

Jamie, 34, war ebenfalls gerade dabei, ihr Leben zu ändern, als die Pandemie zu wüten begann. Der Plan war es eigentlich, quer über den Globus zu fliegen, um dauerhaft bei ihrem Freund in Südamerika leben zu können. Sie wollte ein ganz neues Leben beginnen. „Ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, der es vorkommt, als würde momentan alles auf Eis liegen. Die Sache ist, dass ich mich schon acht Monate vor der Corona-Krise so fühlte. Ich hatte geduldig – und manchmal auch weniger geduldig – darauf gewartet, einige berufliche Verpflichtungen zu erfüllen, sodass ich im Anschluss zu meinem Freund ins Ausland ziehen konnte. 2020 war das Jahr, in dem wir es wirklich versuchen wollten. Wenn alles gut gelaufen wäre, hätten wir in den nächsten Jahren eine Familie gegründet.“ Dann wurde aber der Lockdown verhängt. „Die Grenzen seines Landes wurden geschlossen. Ich habe ihn seit einem Jahr nicht mehr gesehen. In ein paar Wochen werde ich 35. Obwohl es sich so anfühlt, als würde mein Leben stillstehen, ist mir nur allzu bewusst, dass meine biologische Uhr aber immer noch tickt – und das lauter denn je zuvor. Wenn es also nicht mit uns klappen sollte, werde ich dann noch überhaupt die Chance haben, eine Familie zu gründen?“