Kamala Harris hat es geschafft!

„Eine Frau afrikanischer Abstammung, die in einem Land, das Schwarzen Frauen einst die volle Staatsbürgerschaft verweigerte, wird bald das Amt der Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten bekleiden. Es ist unmöglich, die Bedeutung dieses Meilensteins zu überbewerten“, sagte Glynda Carr, Präsidentin und Geschäftsführerin von Higher Heights, einer US-Organisation, die sich für die politische Macht Schwarzer Frauen starkmacht, in einer Stellungnahme an Refinery29. „Dies war ein schwieriges Rennen und ein hart erkämpfter Sieg inmitten eines politischen Klimas, das wir in unserer modernen Zeit so noch nie gesehen haben. Dennoch nahmen angesichts der existenziellen Gefahr für unsere Demokratie mehr Amerikaner:innen an der diesjährigen Wahl teil als je zuvor in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Das hat uns in unserem Kampf um Gleichheit und Gleichberechtigung einen Schritt nach vorn gebracht.“