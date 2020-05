Black Lives Matter: George Floyd starb infolge von Rassismus & Polizeigewalt

Am Dienstag wurde ein Video veröffentlicht, in dem ein Polizeibeamter zu sehen ist, der einen schwarzen Mann auf brutale Art und Weise am Boden hält. Der Vorfall ereignete sich auf einem Gehweg in Minneapolis: Angeblich hatte sich George Floyd der Festnahme widersetzt, weshalb der Polizist sein Knie auf Floyds Nacken drückte, um ihn unten zu halten. Mehrere Augenzeug*innen gaben an, dass er dabei unverhältnismäßig gewaltvoll war und einige der Fußgänger*innen sagten, er solle aufhören. Doch das tat er nicht. Sieben bis zehn Minuten kniete er auf ihm und schnürte ihm damit die Sauerstoffzufuhr ab. George Floyd verstarb wenig später im Krankenhaus.