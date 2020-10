Trump sagt, wir sollen keine Angst vor Corona haben – obwohl in seinem Land mehr als 200.000 daran starben

Auch scheint ihn wenig zu kümmern, dass viele andere hohe Amtsträger*innen – inklusive der First Lady Melania Trump – inzwischen positiv auf Corona getestet wurden. Zu ihnen zählen die ehemalige Beraterin Kellyanne Conway, die Pressesprecherin des Weißen Hauses Kayleigh McEnany, die Senatoren Mike Lee (Utah) und Thom Thillis (North Carolina) sowie der Governor von New Jersey, Chris Christie. Wahrscheinlich infizierten sie sich alle bei der Supreme-Court-Nominierungsfeier der Richterin Amy Coney Barrett am 26. September. Auch heißt es, viele weitere Angestellte des Weißen Hauses seien mittlerweile positiv getestet worden; mal ganz abgesehen von all den Menschen, mit denen Trump in den vergangenen Wochen auch so in Kontakt kam. Kellner*innen, Sicherheitsangestellte, Reinigungspersonal – sie alle wurden womöglich dem Virus ausgesetzt, während sie einfach bloß ihren Job machten. Am Ende jedes Tages fuhren diese Menschen zu ihren Eltern und Großeltern nach Hause und reichten die Viren wiederum an sie weiter. Berichten zufolge war Trump sogar womöglich schon vor der Präsidentschaftsdebatte am letzten Dienstag infiziert – was heißen würde, dass er schon Hunderte Menschen angesteckt hatte, bevor das Weiße Haus seine Erkrankung bekannt gab.