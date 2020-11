Inmitten einer Präsidentschaftswahl, in der Themen sozialer Gerechtigkeit – und somit auch die Rechte von trans Personen – eine größere Rolle spielten denn vielleicht je zuvor, steht McBride für den frischen Wind in der amerikanischen Politik. Sie ist eines von vielen LGBTQ+-Gesichtern, die sich in dieser Wahlperiode haben aufstellen lassen – und erfolgreich gewählt wurden. Vor der Wahl unterhielt sie sich mit Refinery29 darüber, was Senator:innen tun können, um Gewalt an transgender Personen zu verhindern, was echte Repräsentation in der Regierung eigentlich bedeutet, und über ihre Beziehung zur Biden-Familie, die sie unterstützte, als sie sich 2012 öffentlich outete.