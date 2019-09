Nicole Nesrsta findet, es sei eine Verschwendung, sich in einer Wahlsituation für das „kleinere Übel“ zu entscheiden.Deshalb hatte die 28-Jährige beschlossen, ihre Stimme weder Hillary Clinton (von der sie nach eigenen Angaben noch nie überzeugt war) noch Donald Trump (den sie „als Mensch“ schier unvertretbar findet) zu geben. Stattdessen wählte Nesrsta, die in Florida lebt, einem sogenannten Swing State, den libertären Gary Johnson.„Ich dachte mir ‚Das kann es doch nicht gewesen sein. Das können nicht meine einzigen zwei Optionen sein‘“, so Nesrsta. „Als ich mir Johnsons Facebook-Seite anschaute, hatte ich das Gefühl, er sei der einzige Kandidat, mit dem ich leben könnte.“Umfragen zeigten bereits vor der Wahl, dass Clinton an Zuspruch in der Bevölkerung verliert. Seit einigen Stunden steht es nun fest: Donald Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Auch Florida hat sich zu seinen Gunsten entschieden.In Anbetracht der Prekarität dieser Wahl hatten beide großen Mehrheitsparteien um die Stimmen der unentschlossenen Bürger und Bürgerinnen gebuhlt. Die Angst, dass das Abwandern von Wählerstimmen hin zu Johnsons Libertarian Party oder Jill Steins Grünen sie entscheidende Punkte kosten könnte, war durchaus begründet.Doch vor allem für die Demokraten bedeutete dies eins: böse Erinnerungen an das Wahlfiasko von 2000, als Ralph Nader als dritter Kandidat im Rennen dafür zur Verantwortung gezogen wurde, dem demokratischen Kandidaten Al Gore Stimmen weggenommen zu haben, was wiederum zum erneuten Sieg von George W. Bush.Das alles hat Nesrsta nicht zurückgehalten, ihre Stimme für Johnson einzureichen – und sie war nicht allein: Geschätzte 20 Prozent aller Wähler haben sich gegen beide Kandidaten der großen Parteien ausgesprochen. Das ist die höchste Rate von „Drittparteiwählern“, die es in der US-amerikanischen Wahlgeschichte jemals gegeben hat. Und Johnson könnte davon als erster Libertarian profitieren.Nesrsta wiegt sich sicher in ihrer Entscheidung, auch wenn viele diese Art der Wahl als „ verschwendet “ oder sie als „ Protestwahl “ ansehen.In einer erzkonservativen Familie groß geworden, wuchs sie i im rotesten Staat auf, dem am stärksten republikanischen Texas. Auf die Highschool ging sie dann in Florida, ein Staat, der schon immer unentschlossen und wesentlich wichtig ist. Von dem Zwang, republikanisch wählen zu müssen, hat sie sich befreit.