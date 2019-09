In diesem Sinne haben wir Frauen, die uns bei Refinery29 tagtäglich inspirieren, gefragt, was das Frausein für sie bedeutet und was sie daran lieben. Bei der Bearbeitung der Antworten ist mir vor allem aufgefallen, dass sie unterschiedlicher nicht hätten sein können, und sich in ihrer Entschlossenheit gewissermaßen doch sehr ähneln. Eine wundervolle Beobachtung, die einmal mehr zeigt, wie viel Potenzial in der Vielfalt von Menschen steckt.