Es ist zwei Jahre her seit der Veröffentlichung von My Mama Wears Timbs. Wie Smith uns per E-Mail mitteilt, geht es ihr so gut wie noch nie. Mittlerweile haben sie und ihre Partnerin sogar ein zweites Kind bekommen. Dieses Mal hat aber Smiths Frau Tia das Baby ausgetragen. Die beiden sind damit beschäftigt, die Freuden und Herausforderungen zu ergründen, die ihre kleine Familie mit sich bringt. Sie haben keine Zeit sich darüber Gedanken zu machen, ob ihre Familienkonstellation in den Augen anderer normal ist oder nicht – bis hin und wieder Fremde anfangen ihnen Fragen zu stellen.