Manchmal reicht die Ungerechtigkeit nicht nur bis zum Tod, sondern auch darüber hinaus: Es ist grausam, dass bei dem Attentat in einem Club für Schwule und Lesben in Orlando am Sonntag 50 Menschen getötet und 53 verletzt wurden – die Reaktionen von Angela Merkel & Co. machen mich noch trauriger.



Berlin, Amerikanische Botschaft, es ist Montag, 12 Uhr: Hier vor dem Brandenburger Tor versammeln sich nun an die Hundert Menschen, nachdem der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) Berlin-Brandenburg einen Aufruf startete, gemeinsam an dieser Stelle den Opfern des Massakers in Orlando zu gedenken. Man will in der Gemeinschaft Blumen niederlegen und ein Zeichen gegen Hass, Homophobie und Transphobie setzen. Es liegt ein Kondolenzbuch öffentlich aus, in dem unter anderem auch Grünen-Bundesvorsitzende Cem Özdemir und Berlins Integrationssenatorin, Dilek Kolat (SPD) ihr Beileid bekunden.



Drei Stunden später: Ich komme an der amerikanischen Botschaft an und was sehe ich? Nicht viel. Ein paar bunte Blumen und Regenbogenfähnchen – aber wo sind die Menschen, die die Kerzen anzünden oder ungläubig mit dem Kopf schütteln? Wo sind die Plakate und vor allem: Wo ist das Kondolenzbuch? Ich frage die netten Herren vor der Botschaft und da sagte man mir doch glatt, dass das Buch schon längst wieder eingeschlossen in der Botschaft sei und nun bald nach Florida geschickt werden würde. Wow. Ich wusste nicht, dass man für die Trauer nicht mal ein Zeitfenster von drei Stunden hat.



Die meisten, die jetzt vor dem Blumen-Fahnen-Haufen stehen bleiben, machen kurz ein Foto fürs Urlaubsalbum – Farben machen sich schließlich auf Bildern immer gut – und gehen weiter. Das sind eindeutig Touristen, die eigentlich hier hergekommen sind, um das lustige Bild mit den Pantomimen vor dem Brandenburger Tor zu machen.