Tatsächlich kann ich, nach lange währender Suche, ein wunderbares Jeanskleid mein Eigen nennen, was dazu noch im Sale in meine Hände fiel, weshalb ich mich in dieser Saison noch als ausgestattet bezeichnen möchte. Nichtsdestotrotz steht noch immer ein Modell von Stella McCartney auf meiner Fashion-Bucket-List, doch ich habe Geduld. Für alle jene unter euch, die das Thema Jeanskleid diesen Sommer gerne angehen möchte, haben wir uns anlässlich Kendalls tollem Look mal auf die Suche begeben und die schönsten Modelle heraus gesucht.