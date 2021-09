Warum sind Männer mit Piercings so heiß? Eine extrem seriöse Analyse

Dawnn Karen, Modepsychologin und Autorin von Dress Your Best Life: How to Use Fashion Psychology to Take Your Look – and Your Life – to the Next Level , stimmt da zu. Laut Karen waren die Fantasien von unseren schmucktragenden Celebrity-Crushes für viele eine sichere Möglichkeit, uns während der Pandemie mit unseren Sehnsüchten auseinanderzusetzen. „Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass du dir darüber Gedanken machen musst, ob die Person, zu der du dich hingezogen fühlst, eventuell an Corona erkrankt sein könnte [wenn du sie nicht wirklich triffst]“, erklärt sie gegenüber Refinery29. Laut der Expertin sind diese Piercing-Sehnsüchte eine Form von Eskapismus, weil du deine Fantasie nutzt, um deine Wünsche auszuleben. Und weil das Ende des Lockdowns noch nicht das Ende der Pandemie bedeutet, ist diese Flucht aus der Realität heute noch genauso verlockend wie vor zwölf Monaten.