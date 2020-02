Nasenpiercing: Was tun, wenn sich Wucherungen bilden?

Und wie bei den Keloiden, solltest du die Knötchen einfach in Ruhe lassen und hoffen, dass sie von alleine verschwinden. Manche Menschen raten, die Stellen mit kalten Salzwasserkompressen, Kamillen-Teebeuteln oder Teebaumöl zu reinigen, aber am besten ist es, wenn du so wenig wie möglich an deiner Nase herumtust. Und wenn sie nicht verschwinden, kann dein Arzt oder deine Ärztin die Knötchen mit Kortison-Präparaten oder flüssigem Stickstoff behandeln. Manche Hautärzt*innen nutzen auch die Phototherapie: Da wird die Haut mit UVA-Licht bestrahlt.