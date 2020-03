Comment se débarrasser d’une infection du piercing au nez

NON. Avec les chéloïdes et les granulomes, il n'y a rien à faire sortir de votre boule de chair. Et en ce qui concerne les pustules, ce n'est pas parce que vous pensez maîtriser l'art d'éclater les boutons sur votre visage que vous devez éclater les pustules de vos piercings. L'infection peut devenir beaucoup plus grave, ce qui pourrait, à long terme, constituer un danger pour votre santé et l'aggraver. Consultez votre perceur pour vous aider. J’insiste. Si vous êtes tenté·e, résistez et regardez plutôt les vidéos du Dr Pimple Popper.