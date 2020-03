Le guide indispensable pour (bien) prendre soin de chaque piercing

Heureusement, nous avons fait appel à deux pierceurs — Cassi Lopez , pierceuse chez Adorned, et Brian Keith Thompson, pierceur des stars et propriétaire de Body Electric à L.A. Ils nous font part des choses à faire et à ne pas faire en matière d'entretien des piercings, de temps de cicatrisation moyen et répondent aux questions propres aux meilleurs endroits où pratiquer un piercing.