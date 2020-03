Piercing : les zones les plus (& les moins) douloureuses

Selon Thompson, plusieurs facteurs peuvent influer sur la douleur ressentie par un individu lors d'un piercing. "La douleur n'est pas seulement physique", dit-il. "C'est aussi mental. Les gens ont tendance à être plus nerveux au sujet de cette fraction de seconde de douleur, que des cinq à six mois de soins qu'ils doivent désormais gérer". Souffrir d'une infection due à un nouveau piercing parce que vous n'avez pas suivi les instructions après la pose de ce dernier peut être bien plus inconfortable que le piercing lui-même, souligne Thompson. Le professionnel recommande aux clients de manger, de boire beaucoup d'eau et de rester dans un bon état d'esprit avant d'arriver à leur rendez-vous. En définitive, il reconnaît qu'il y a toujours un potentiel de douleur, mais n'est-ce pas pour cela que nous faisons des trous dans notre corps de manière masochiste ?