Votre piercing est-il vraiment infecté – ou juste irrité ?

Nous avons demandé au perceur le plus demandé de Los Angeles, Brian Keith Thompson (dont la liste de clients comprend Beyoncé et FKA Twigs) et à Patricia Wexler , dermatologue basée à New York, de répondre aux principales questions concernant les infections, la migration des bijoux, les réactions allergiques et plus encore. Pour connaître toutes les réponses à vos questions, faites défiler le diaporama.