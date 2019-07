On a demandé son avis à la journaliste américaine Rae Alexandra , qui compte déjà plus d’une cinquantaine de tatouage. Selon elle, difficile de dire à l’avance quel tatouage ou quel endroit est le moins douloureux et où vous risquez d’avoir le plus mal : « On m’avait dit que j’allais souffrir le martyr pour mon tatouage sur l’intérieur de l’avant-bras. En fait, je l’ai super bien vécu. » « Pareil pour le dos du pied. » Ce que ça prouve ? Que la douleur varie bien d’une personne à l’autre. Autre critère décisif : la durée de la séance. « Plus le tatouage prend du temps, plus la douleur augmente. », nous dit Alexandra. « Plusieurs tatoueurs m’ont conseillé de ne pas dépasser les 3 heures ; après quoi votre corps risque de ne plus supporter et de vous le faire sentir. » D’autres éléments à prendre en compte : la fatigue, l’excès de caféine, une carence en fer, des règles qui approchent ou même une gueule de bois ; qui vont accroître votre sensibilité à la douleur.