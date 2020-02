S’il y a un symbole qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque la Saint Valentin, c’est bien le coeur. Demandez à un cardiologue de vous le dessiner, et il vous fera un croquis de l'organe musculaire qui se trouve au coeur de notre poitrine. Mais si l'on pose la même question à n'importe qui d'autre, il y a de grandes chances pour que vous obteniez une résultat beaucoup plus épuré et mignon.

Le cœur dans sa version illustrée n'a certes pas le mérite de nous maintenir en vie, mais il compense largement dans l'esthétique son manque de fonction physiologique. Le symbole universel de l'amour et de la romance se prête donc parfaitement au tatouage romantique. Peu importe l'emplacement, le message ou la taille, les tatouages coeur sont faciles à aimer — et les designs simples et épurés que vous trouverez ci-dessous le prouvent bien.