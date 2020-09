Hailey Bieber : son geste beauté pour éviter le maskné

Elle prévient cependant que si la chaleur et le port prolongé du masque peuvent vous inciter à vouloir nettoyer votre peau plus souvent, trop en faire peut se révéler contre-productif. "Bien que vous puissiez être tenté d'utiliser un produit agressif ou d'augmenter la fréquence des nettoyages, il est important de garder une peau hydratée et de prendre soin de celle-ci en douceur", dit-elle. "Sinon, vous risquez de décaper votre peau et provoquer un déséquilibre, et davantage de boutons".