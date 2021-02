Les femmes noires sont policées depuis bien trop longtemps, et c'est pourquoi je tiens à vivre de façon authentique et à encourager les autres à en faire autant. La société fixe tellement de diktats et d'attentes en ce qui concerne l'apparence des femmes noires. On nous dit constamment ce que l'on doit être et qui on doit être, et c'est tellement stimulant de voir tant de femmes noires reprendre le pouvoir. Il est important pour nous de trouver et de définir notre beauté selon nos propres termes - nous ne devons d'explication à personne. Les femmes noires n'ont pas à s'excuser d'être elles-mêmes. On nous a toujours dit que nous n'avons pas le droit d'être ou de nous sentir belles, et ce sont des mensonges que nous devons cesser de croire.