Lily Collins réinterprète l’esthétique “French-Girl” dans Emily in Paris

L'actrice de 31 ans, qui incarne l'experte en marketing et de l'influenceuse en herbe Emily Cooper, s'est montré digne de son personnage, affichant des looks impeccables tout au long de la tournée de promotion pour Emily In Paris. De ses chignons banane oniriques à son regard smoky vieux rose romantique, Collins s'attaque à l'esthétique de la beauté parisienne, et donne aux classiques de la "French-Girl Beauty" une touche de modernité. La preuve (et l'inspiration) en image !