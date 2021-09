Pourquoi vous devriez réfléchir à deux fois avant de vous tatouer la main

Pour commencer, considérez leur histoire : certaines preuves archéologiques et une momie vieille de 3 000 ans suggèrent que les Égyptiennes de l'Antiquité se tatouaient fréquemment les doigts avec des points et des formes délicats, bien que les historiens n'en connaissent pas la raison exacte. Pendant les croisades, les Européens se tatouaient de petites croix sur les mains pour signaler leur désir d'une sépulture chrétienne post-mortem. Et, bien sûr, les tatouages sur la main sont riches en traditions dans les cultures hindoues et sikhs, où les tatouages au henné sont une partie sacrée des cérémonies Mehndi précédant les mariages. Et ce n'est qu'un début.