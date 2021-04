Selena Gomez dévoile un nouveau tatouage sur la clavicule

Pour compléter le design minimaliste, le studio a publié une légende à peine voilée : "We heart Selena Gomez", avec l'émoji cœur blanc. Pour sa part, Selena Gomez n'a pas encore posté de Story, ni fait de commentaire sur son nouveau tatouage. Pour l'instant, la signification de la croix et la raison pour laquelle elle a choisi de la faire tatouer à cet endroit restent donc des mystères. Mais une chose est sûre : les fans adorent cette esthétique. De nombreux followers du studio Bang Bang ont approuvé le tatouage en commentaire, disant qu'ils "adorent l'emplacement" - et on ne peut qu'être d'accord.