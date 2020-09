Catherine Zeta-Jones dit au revoir à ses longueurs pour l’automne

La coupe de la star n'est pas une exacte réplique du carré de Velma-Kelly, très franc et angulaire. Ce carré long est plus doux et la change énormément de la coiffure qu'on lui connaît - de longues ondulations noires et brillantes. Elle nous fait penser à son personnage dans Chicago. D'ailleurs, certains fans ont rapidement fait le lien : "Elle l'a bien cherché", écrit un fan en commentaire.