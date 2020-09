En plus des marques Tatcha et Drunk Elephant, Gomez utilise d'autres grands classiques du make-up, comme le bronzant Hoola de Benefit, la palette d'ombres à paupières Sunset de Marc Jacobs et le mascara volumisant Huda Beauty. Vous connaissez désormais tous des produits de beauté qui ont officiellement reçu le sceau d'approbation de Selena Gomez, et vous pouvez les ajouter à votre prochain panier Sephora (s'ils ne font pas déjà partie de votre routine quotidienne).