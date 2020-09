In diesen Onlineshops kannst du die Beauty-Favoriten von Selena Gomez kaufen

In dem Kontext präsentiert die Schauspielerin und Sängerin dann ihren Lieblings-Moisturizer – und der hat nicht nur Preise gewonnen, sondern stammt auch noch von Meghan Markles Lieblings-Skincare-Brand und wurde inspiriert von japanischer Beauty-Tradition: The Dewy Skin Cream von Tatcha. „Die ist so ergiebig – du brauchst gar nicht viel Creme“, sagt Gomez und tunkt ihren Finger in den bekannten violetten Tiegel. Dann verteilt sie das cremig-weiche Gel auf der sauberen Haut. Wenn du jetzt direkt Lust hast, die Creme nachzukaufen, müssen wir dich leider enttäuschen: Tatcha-Produkte gibt es hierzulande nicht im Handel. Aber zum Glück kannst du die Creme aus den USA bestellen – aber bitte bedenke die hohen Versandkosten: Zu den etwa 58 Euro für die Creme kommen dann noch etwa 30 Euro Versand. Aber vielleicht wollen deine Mädels ja mitbestellen, dann könnt ihr euch einfach in die Kosten reinteilen.