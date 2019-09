Wenn du trockene Haut hast, solltest du dieses Peeling ausprobieren

Da sich meine Sommerbräune endgültig verabschiedet hat, musste am Wochenende schnell eine Lösung für braune Beine her. Der Gang ins Solarium ist für mein Hauttyp ausgeschlossen. Also entschied ich mich für Bräunungstücher, die eine sanfte und gleichmäßige Bräune zaubern sollten, vorausgesetzt man verwendet ein Peeling vorweg. Wie ein Streifenhörnchen will schließlich niemand aussehen.