In meiner Jugend gab es mehrere Ereignisse, die mich dazu gebracht haben, ins Solarium zu gehen. Regelmäßig wurde ich in den Wintermonaten von meinen Lehrern gefragt, ob mit mir alles in Ordnung sei, ich würde so blass aussehen. An einem Weihnachtsabend um 2005 nahm mich meine liebe Tante Lotti zur Seite und flüsterte mir zu: “Lieschen, du siehst immer so blass aus, aber ich habe einen guten Tipp für dich: Selbstbräuner!“ Während sie mir wohlwollend den Arm tätschelte, blickte ich in ihr leicht Orange getöntes Gesicht und beschloss, dass ich ganz sicher die Finger von Selbstbräuner lassen werde.