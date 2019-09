Mit diesen Pflegeprodukten drehst du die Uhr zurück auf Sommer

Die Blätter fangen langsam an, einem beim Spaziergang im Park vor die Füße zu fallen und die Natur färbt sich von bunt zu braun, doch das ist noch lange kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Die kommende Saison bringt auch viel Schönes: Mollige Abende auf dem Sofa mit einer wohltuenden Tasse Chai-Tee in der Hand, wieder in Stiefel schlüpfen und kuschelige Strickpullover überziehen. Hört sich doch toll an, oder? Zudem lassen dann Ausflüge zu Weihnachtsmärkten (natürlich mit Punsch!) und Halloween nicht mehr lange auf sich warten. Du bist keine Herbst-Person ? Deine Haut leider – in den meisten Fällen – auch nicht. Schuld an trockenen Stellen, fahlem Teint und abnehmender Strahlkraft sind Skin-Bösewichte wie der Temperaturmix aus dürrer Heizungsluft und beißender Kälte sowie weniger Sonneneinstrahlung– keine gute Kombination! Aber keine Sorge, mit diesen vier Beauty-Produkten wird der Sommer – zumindest pflegetechnisch – ein wenig verlängert.