Isopopyl Alcohol, Sodium Lauryl Sulfate und Silikon. Wenn diese Inhaltstoffe in hohem Maße enthalten sind, sollte man das Produkt nicht kaufen. Was du dir nicht in das Gesicht schmieren möchtest, solltest du auch nicht auf deine Haare geben. Die Menge der Inhaltsstoffe erkennt man übrigens an der Stelle, an der die Stoffe stehen. Je eher sie erwähnt werden, umso mehr sind sie enthalten.