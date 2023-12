Ich versteckte mich hinter langen Haaren – bis ich mir einen Bob verpasste

Aber was steckt hinter dem aktuellsten Trend, dem „Choppy Bob“? „Choppy“ bedeutet so viel wie „abgehackt“ und verrät bereits einiges über den Style: Die Frisur lebt von ihrer Textur und ihrem Schwung und sieht weniger „ordentlich“ aus als andere Bob-Arten. „Du siehst damit nicht so ‚zurechtgemacht‘ aus“, erklärt auch der Londoner Hairstylist Ryan Wilkes , bei dem ich mir einen Termin gebucht hatte. „Der Style wird eher grob geschnitten“, ergänzt er. Das heißt: keine Millimeterarbeit beim Schneiden der Spitzen; die sind hier eher luftiger und haben mehr Volumen. Wenn ich an den Choppy Bob denke, der auf Google aktuell immer häufiger gesucht wird, fällt mir dabei direkt die Queen der mühelosen Coolness ein: Alexa Chung . Den Look konnte man vor Kurzem auch bei diversen Besucher:innen der London Fashion Week bewundern.