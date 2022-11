Mein neuer „Boyfriend-Bob“ ist nichts für schwache Nerven

Als es dann daran ging, den Cut „ordentlich“ zu schneiden, war Präzision gefragt – auch von meiner Seite aus: Wenn ich versehentlich geniest oder nicht still gesessen hätte, wäre hier schnell Game Over gewesen. Ich saß also still wie eine Statue, bis Jordan mit der Vorsicht eines Bombenentschärfers meine Frisur vollendet hatte. Der Cut ist insgesamt so kurz, dass ein paar meiner Haare im Nacken abrasiert werden mussten, damit das Ergebnis schön „clean“ aussah. Das machte mir nichts aus (weil meine Haare eben ohnehin so schnell wachsen), doch fühlte sich mein Nacken danach eben ein bisschen kratzig an.