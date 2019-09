Was sich nach einer Menge Arbeit und noch mehr Friseurbesuchen anhören mag, ist gar nicht so kompliziert, wenn man denn Expert*innen mit all seinen Fragen löchern kann. Leanne Citrone , Mitinhaberin und Stylistin im Andy Lecompte Salon in Los Angeles und Jon Reyman , Gründerin des Salons Spoke & Weal sind große Fans des Trend-Dauerbrenners und haben, entgegen der Ängste vieler zu Beginn verunsicherter Kund*innen noch nie jemanden beim Anblick der neuen Kurzhaarfrisur weinen sehen. Ganz im Gegenteil. Für Reyman ist der Bob so etwas wie die Einstiegsfrisur für noch gewagtere Kurzhaarschnitte in der Zukunft.