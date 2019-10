Bei meinem neuen Kurzhaarschnitt sah die Sache dagegen anders aus. Zumindest am Anfang. In der Sekunde, in der ich den Rasierer auf meiner Kopfhaut spürte, begann ich zu überlegen, was Femininität für mich bedeutet und ob sie überhaupt wichtig ist. Ich fragte mich, ob ich mich wirklich wohl in meinem Körper fühlte oder ob ich das nur tat, wenn ich mein Gewicht durch mein Styling kompensierte. Ich dachte darüber nach, welche Art von Aufmerksamkeit dafür sorgte, dass ich mich gut fühle und welche mich runterzieht. Wie würden die Reaktionen der anderen aussehen, wenn ich den Salon verlasse und wie würde ich damit gehen?