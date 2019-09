Stell dir vor, du stehst an einem windigen Dezembermorgen am Straßenrand, wartest darauf, dass die Ampel grün wird, da erwischt dich eine eisig kalte Windböe, die deine spröden Lippen einreißen lässt und deine Haare zersaust. Super Start in den Tag – wärest du wohl besser im Bett geblieben. Jetzt stelle dir dasselbe Szenario vor, nur kommst du gerade vom Friseur . Auf einmal erscheint dir die Luft frischer und die fiesen Böen wird zu deiner persönlichen Windmaschine.