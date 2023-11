Ich habe mir Hailey Biebers „Preppy Bob“ schneiden lassen

Bei dickerem Haar empfiehlt Anita das Oway Smoothing Fluid (46,00 € via Oway), das dir das Föhnen erleichtert. Wenn du deine Haare am liebsten an der Luft trocknen lässt, ist die Davines Love Curl Cream (31,00 € via KaDeWe) eine gute Wahl, um dem Haar Feuchtigkeit zu spenden und Locken oder Wellen zu definieren. Damit deine Haare danach schön weich sind, eignet sich ein multifunktionales Öl – wie das Arkive The Good Habit Hybrid Oil (21,99 € via ASOS).