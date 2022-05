Natürliche Locken & Wellen richtig pflegen – so geht’s

Bei kleineren, dichteren Locken (zum Beispiel bei Afro-Haaren) wächst das Haar allerdings vorrangig nach außen – also in die Breite, nicht in die Länge. Wenn das auf deine Haare zutrifft, mach dir deswegen keinen Stress; es lohnt sich nicht, dich dafür fertig zu machen, dass deine Haare vielleicht nicht so wollen wie du.